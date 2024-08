Gloria Perez encontra com a filha, Daniella, por meio de IA: ‘Sentindo esse abraço’

Daniella Perez e sua mãe, Gloria Perez. Foto: Reprodução

Gloria Perez se encantou por um vídeo feito por inteligência artificial que promove o “reencontro” com a filha, Daniella Perez, assassinada em 1992. “Sem palavras… Só sentindo esse abraço”, escreveu a autora de novelas no perfil do artista Hidreley Diao, que criou o vídeo. Assista abaixo: