Gloria Perez homenageia Daniella no aniversário de morte da filha: ‘30 anos de saudade’

Nesta quarta-feira, 28, a morte de Daniella Perez completa 30 anos. Nas redes sociais, Gloria compartilhou uma homenagem para sua filha, que foi assassinada por Guilherme de Pádua.

No Instagram, a autora divulgou o vídeo de uma coreografia de alunos de uma escola de dança que sua filha frequentava.

A atriz e bailarina Daniella Perez Foto: HBO Max

Na publicação, os bailarinos aparecem dançando em frente a um telão, em que é exibido um vídeo antigo, da época em que Daniella Perez se apresentava na instituição. Uma foto da atriz também foi veiculada, e os dançarinos se abraçaram, olhando para ela.

“30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida”, escreveu.

“Ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992″, relembrou.