Gloria Pires dá sermão em repórter ao vivo no ‘Mais Você’

O programa Mais Você, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga ficou mais uma vez entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira, 17. Dessa vez, a responsável pelo engajamento foi a atriz Gloria Pires. A artista chamou a atenção do repórter da atração matinal Ivo Madoglio após ele tentar uma entrevista com Gloria no meio da preparação de uma cena para a novela das 21h, Terra e Paixão.

O repórter estava ao vivo conversando com Ana Maria Braga quando se aproximou de Gloria e ouviu: “Vocês têm que ajudar os coleguinhas. A gente não tem botão, mas a gente está ligado. Tem que ficar concentrado”, comentou a atriz.

O repórter e Ana Maria tentaram contornar a situação concordando com a artista. “Vem pra cá, Ivo. Deixa eles aí”, disse a apresentadora, que logo em seguida comentou que iria chamar o intervalo comercial.

Contracenando com Gloria estava o ator Cauã Reymond, que não demonstrou se incomodar com a situação. Ivo, por sua vez, também levou na brincadeira e disse: “Briga, briga”, em tom divertido.

A situação constrangedora não agradou a quem estava assistindo a atração no momento e a atitude de Gloria Pires foi criticada na internet. O profissional não se pronunciou sobre o caso nas redes sociais, mas em sua última postagem alguns admiradores do repórter se solidarizaram com ele.

“Sinto muito pela grosseria da Glória Pires com você hoje!”, escreveu uma seguidora. “Amo o seu trabalho de reportagens com Ana Maria Braga. [...] Te admiro pelo seu seu carisma, seu trabalho e a sua paciência”, pontuou outra.

‘O clima estava ótimo’

Em entrevista à Quem, o repórter esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira. “Não teve climão algum. Eu e Gloria somos amigos, ela é uma ótima pessoa e transpira gentileza. Ela falou em tom de brincadeira, o clima estava ótimo no estúdio”, relatou.