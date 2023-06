Gloria Pires encerra contrato de exclusividade com a Globo após 54 anos de casa

A atriz Gloria Pires decidiu interromper o contrato de exclusividade que mantinha com a TV Globo, no qual atuou por mais de 50 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da atriz. De acordo com a equipe, a artista deseja seguir novos rumos na carreira.

'Terra e Paixão': Atriz seguirá na emissora atuando como Irene Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

A mudança de contrato não significa que a atriz deixará a emissora, mas que assinará um novo tipo de acordo. No ar em Terra e Paixão, Gloria seguirá normalmente como Irene, a vilã da trama, conforme afirmou a emissora ao Estadão. A emissora não deu mais detalhes sobre o caso e os próximos passos na carreira da atriz ainda não foram definidos.

Gloria Pires é um dos grandes nomes que marcaram gerações de telespectadores nas últimas décadas. A atriz coleciona sucessos e é referência para os antigos e novos talentos. Dentre as tramas inesquecíveis, se destacam Vale Tudo, de 1988, Rei do Gado, de 1993, Belíssima, de 2003 e Mulheres de Areia, que volta à TV Globo em edição especial na próxima sexta-feira, 23.