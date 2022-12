‘Graças a Deus que ele saiu’, diz Boninho sobre Tiago Abravanel no ‘BBB 22’

Boninho foi um dos convidados da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck. Liberada para perguntar sobre “qualquer assunto” para o diretor da TV Globo, a apresentadora questionou sobre o casamento do Big Boss com Narcisa Tamborindeguy, que aconteceu entre 1983 e 1986 e o desafio que ele tem em tornar os participantes do Big Brother Brasil famosos. E entre os brothers, foi perguntado sobre a participação de Tiago Abravanel, que desistiu do reality esse ano.

Tiago Abravanel é o primeiro participante a apertar o novo botão de desistência do 'BBB'. Foto: Globoplay

Leia também Narcisa Tamborindeguy relembra casamento com Boninho: ‘Sou amiga, mas não sei se ele é'

“Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida”, ironizou ele sobre a relação com a socialite.

Tatá Werneck também quis saber detalhes da intimidade do diretor com a ex, perguntando se ela costumava repetir na cama seus bordões como “Ai, que loucura!” ou “Que badalo!”, mas o diretor disse não se lembrar.

Sobre a participação de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, na última edição do BBB, ele disse que não chorou com a saída do participante e que ele não dependia do programa para ser famoso.

“Falei: ‘Imagina o Tiago no ‘Big Brother’!’ Aí ele vai lá e aperta a p**** do botão [da desistência]!”, disse, e completou dizendo que “Graças a Deus que ele saiu!”.