‘Graças à vacina me sinto bem melhor’, diz Preta Gil sobre ter pego covid pela terceira vez

Preta Gil contou nesta quarta-feira, 9, que está com covid-19 pela terceira vez. Em postagens nos stories do Instagram, a cantora compartilhou o diagnóstico e disse que está bem graças às 4 doses de vacina, apesar de sentir “sintomas de gripe e um pouco de dor no corpo”.

“Amores, hoje venho informar a vocês que, pela terceira vez eu estou com Covid-19! Eu estou bem, apesar de tudo, apenas com sintomas de gripe e com um pouco de dor no corpo. Graças às 4 doses da vacina que eu tomei, me sinto bem melhor do que as últimas vezes”, começou ela, acrescentando que está em isolamento social. “Já estou isolada e vou seguir me cuidando para em breve voltar à minha rotina. Peço que quem teve contato comigo nos últimos dias, teste também para a segurança de todos”.

Stories da Preta Gil

Em outra postagem, a cantora relembrou a importância da vacinação e de tomar as doses de reforço: “Se você ainda não tomou as vacinas ou acabou esquecendo das doses de reforço, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa para tomar, ok? Se cuidem!”

Para saber mais sobre o cronograma de vacinação no Estado de São Paulo acesse aqui, e no caso do Rio de Janeiro aqui.