Defesa de Graciele Lacerda diz que influencer mente ‘descaradamente’ após ação na Justiça; entenda

A defesa de Graciele afirma ao Estadão que “a Sra. Vanessa, além de mentir descaradamente, utiliza de maneira ilícita a imagem dos autores.”

Ao Estadão, Vanessa conta que atua como especialista em relacionamentos desde 2006. Ela é graduada em enfermagem e especializada como sexóloga. Ela explicou mais sobre o curso “Segredo das Amantes”, alvo do processo. “Não é um curso para ensinar as mulheres a serem amantes, mas sim para ensinar as mulheres a se protegerem das amantes”, disse. A influenciadora explicou também que tomou ciência do processo por meio das redes sociais, e que ainda não teve acesso ao processo.