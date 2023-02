Grammy 2023: Web faz paralelo entre derrota de Anitta e a de Fernanda Montenegro no Oscar em 1999

As redes sociais não aceitaram a derrota de Anitta no Grammy 2023 neste domingo, 5. A cantora brasileira foi indicada à categoria de Melhor Artista Revelação, mas acabou perdendo o prêmio para a artista Samara Joy.

No tapete vermelho da cerimônia, Anitta chegou a falar sobre a possibilidade da derrota. “É uma vitória estar aqui. Me sinto fazendo história. Faz 50 anos que o Brasil não é nomeado numa categoria principal do Grammy”, disse.

Anitta foi indicada à categoria de Artista Revelação no Grammy 2023. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Porém, não foi o suficiente para que uma parcela dos fãs, que chegaram a atacar Samara nas redes sociais, reclamassem da escolha. Na manhã desta segunda-feira, 6, um nome que nada tinha a ver com a cerimônia passou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter: o de Fernanda Montenegro.

A atriz foi indicada para o Oscar em 1999 na categoria de Melhor Atriz pela sua atuação em Central do Brasil. Ela, porém, não levou o prêmio para casa. A norte-americana Gwyneth Paltrow saiu como a grande vencedora da noite pela atuação em Shakespeare Apaixonado, o que revoltou brasileiros e, até mesmo, artistas estrangeiros.

O caso foi relembrado por alguns internautas, que alegaram que “a história se repete”. Outros, porém, discordaram da comparação.

Veja algumas reações:

Anitta e Fernanda Montenegro, duas artistas brasileiras que tiveram seus prêmios roubados...

nunca esqueceremos! pic.twitter.com/FQiEQqlpIT — Prima da Miriam da Mary Kay🌟 (@wan_ssaa) February 6, 2023

Anitta nunca foi uma artista como a Fernanda Montenegro.



Não adianta virem com comparação lixo. Todos sabem que premiações são manipuladas, mas nem de longe a Anitta merecia vencer a categoria. Ela só é uma boa marketeira. Nada além disso. — 🌌 Gαbiҽ (@gabieyz) February 6, 2023

e a história se repete pic.twitter.com/2ReI8pMObj — Acervy (@acervommes) February 6, 2023

Ver a Fernanda Montenegro perder o Oscar para a Gwyneth Paltrow em 1999 me preparou para o mundo. Os jovens de hoje são muito mimados. — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 6, 2023

aí gente tenham vergonha na cara, a anitta não é injustiçada igual a fernanda montenegro, ela simplesmente não era a melhor que estava concorrendo https://t.co/vvcwiZ5PSp — mah (@asoiafprejudice) February 6, 2023

