Anitta conquistou mais um feito histórico na sua carreira: ser indicada a uma categoria ao Grammy Awards - e como Artista Revelação do Ano. E isso acontece 57 anos depois da última indicação de um brasileiro ou um artista latino-americano nessa categoria. A cantora também está concorrendo com o hit Envolver nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance de Reggaeton no Grammy Latino, que acontece dia 17 de novembro, e ela apresenta a premiação ao lado dos artistas Luis Fonsi, Laura Pausini e Thalia.

Grammy: Anitta e outros brasileiros indicados e vencedores do prêmio Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Antes da estrela, apenas outros três brasileiros tinham sido indicados na mesma categoria da premiação: o carioca Eumir Deotado, em 1974, superado pela americana Bette Midler, a baiana Astrud Gilberto, ex-esposa de João Gilberto, vencedora em 1965 na categoria Melhor Performance Feminina Pop com The Girl From Ipanema (versão em inglês de A Garota de Ipanema) e Tom Jobim, em 1965, que perdeu a estatueta para os garotos de Liverpool, os Beatles, que haviam recebido também suas primeiras indicações naquele ano.

Lista de brasileiros indicados e vencedores do Grammy

Outros brasileiros como Roberto Carlos, Milton Nascimento e Caetano Veloso, já receberam a tão cobiçada estatueta de gramofone desde a década de 1960, quando a premiação foi criada. Veja a lista completa.

Laurindo de Almeida

Foi indicado logo no primeiro ano da premiação, em 1959, e vencedor na categoria Melhor Engenharia de Álbum Clássico com o projeto Duets with the Guitar. No ano seguinte, foi indicado Melhor Performance Instrumental de Solista, com Danzas, mas não venceu. E em 1961, ganhou nas categorias Melhor Performance Instrumental de Solista sem Orquestra, com The Spanish Guitar of Laurindo e Melhor Performance de Música de Câmara, com Conversations with the Guitar.

Astrud Gilberto

Esposa de João Gilberto, a cantora foi indicada em duas categorias em 1965, em Artista Revelação e Melhor Performance Feminina Pop, com The Girl From Ipanema (versão em inglês de A Garota de Ipanema), vencedora na última.

João Gilberto

O musicista João Gilberto também concorreu ao Grammy em 1965, nas categorias Melhor Performance Pop Masculina e Álbum do Ano, com o projeto Getz/Gilberto, saindo vencedor com melhor álbum daquele ano.

Tom Jobim

Um dos responsáveis pela criação da Bossa Nova, Tom Jobim recebeu indicação em 1965, na categoria Artista Revelação, mas ganhou apenas no ano seguinte, como Melhor Álbum de Jazz Latino com o disco Antonio Brasileiro.

Eumir Deodato

O pianista carioca saiu vencedor em 1973 na categoria Melhor Performance Pop Instrumental com Also Sprach Zarathustra. No ano seguinte, foi indicado na categoria Artista Revelação. Agora, Anitta volta a concorrer nessa categoria.

Bidú Sayão e Heitor Villa-Lobos

Já na década de 1980, em 1984, a dupla Bidú Sayão e Heitor Villa-Lobos saiu vencedora na categoria Hall da Fama Internacional, com a composição Bachianas Brasileiras nº 5.

Roberto Carlos

O rei Roberto Carlos conseguiu sua primeira indicação ao Grammy em 1985, na categoria Melhor Performance Mexicana-Americana pela versão em espanhol da música O côncavo e o convexo. Porém, só recebeu a estatueta em 1989, vencendo na categoria Melhor Performance de Pop Latino pelo seu álbum Roberto Carlos.

Sérgio Mendes

O músico brasileiro conseguiu vencer em 1993 na categoria Melhor Álbum de Música Global com seu projeto Brasileiro. O nome da categoria também foi alterado em 2020, para Word Music ou Música Mundial, mas com o objetivo de trazer produções musicais fora do eixo Estados Unidos - Reino Unido.

Milton Nascimento

O artista, que anunciou o seu último show da carreira no início de novembro, foi indicado duas vezes, em 1995, na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o projeto Angelus, mas saiu vencedor apenas em 1998, na mesma categoria, com o álbum Nascimento.

Caetano Veloso

Caetano Veloso conseguiu o feito de ser indicado e sair vencedor do Grammy em 1988, na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o álbum Livro.

O artista recebeu seu primeiro prêmio em 1999, vencendo na categoria Melhor Álbum Contemporâneo de Música Global com a obra Quanta Gente Veio Ver e em 2006, na mesma categoria, com o projeto Eletracústico. Depois, ainda foi indicado mais cinco vezes, em em 2002, 2008, 2009, 2016 e 2017.

Alex Klein

No início dos anos 2000, o maestro brasileiro Alex Klein venceu na categoria Melhor Performance Instrumental Solo ou com Orquestra, em 2002.

Céu e Luciana Souza

A paulista Céu foi indicada em 2008, na categoria World Music, com o disco Céu. Já a cantora de jazz, Luciana Souza, teve sete indicações e com uma vitória na categoria Álbum Of The Year com o projeto River: The Joni Letters.

Trio Corrente

Em 2014, o Trio Corrente, grupo de samba e jazz paulista, ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz latino em 2014 por Song For Maura, gravado em parceria com o saxofonista cubano Paquito D’Rivera.

Eliane Elias

Em 2016, a pianista brasileira Eliane Elias venceu na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino com Made in Brazil e em 2022 venceu também na mesma categoria com o projeto Mirror Mirror.

Thalma de Freitas, Diego Figueiredo e Cyrille Aimée

Os artistas foram indicados em 2020. A carioca Thalma de Freitas foi indicada a Melhor Álbum de Jazz Latino com o disco Sorte!. Já a dupla Diego Figueiredo e Cyrille Aimée foram indicados a Melhor Arranjo Instrumental com Acompanhamento de Voz com a música Marry Me a Little.

Bebel Gilberto e Chico Pinheiro

Para o Grammy de 2021, Bebel Gilberto, filha de João Gilberto e Miúcha, foi indicada na categoria Álbum de Música Global por Agora, seu primeiro disco de estúdio e Chico Pinheiro concorreu na categoria Álbum de Jazz Latino com City of Dreams.