Grammy: Beyoncé se torna a artista feminina com mais indicações da história da premiação

Beyoncé acaba de colecionar mais um feito histórico na sua carreira: é a artista feminina com mais indicações do Grammy Awards - e também a artista com mais indicações da história do prêmio, superando seu marido, Jay-Z, com 83 indicações. A cantora atualmente é também a artista feminina que mais ganhou esse prêmio, com 28 estatuetas. A 65ª edição do prêmio está prevista para acontecer em 5 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Beyonce durante premiação do Grammy em 2021 Foto: CBS / VIA REUTERS

Com seu novo álbum, Renaissance, lançado em julho deste ano, a estrela está concorrendo nas categorias:

Gravação do Ano com Break My Soul

Álbum do Ano com Renaissance

Música do Ano com Break My Soul

Melhor Gravação Dance/Eletrônica com Break My Soul

Melhor Álbum Dance/Eletrônica com Renaissance

Melhor Performance R&B com Virgo’s Groove

Melhor Performance R&B Tradicional com Plastic Off The Sofa

Melhor Canção R&B com Cuff It

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual com Be Alive

Melhor Gravação Remixada com Break My Soul

Com 25 premiações vencidas em carreira solo e mais 3 com o grupo Destiny’s Child, a estrela tem suas 28 vitórias empatadas com o produtor Quincy Jones e é superada apenas por Georg Solti, que tem 31 estátuas.

História de Beyoncé no Grammy

A primeira indicação de Beyoncé ao Grammy veio no início dos anos 2000, na 43ª edição do evento, quando ela fazia parte do grupo Destiny’s Child ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams. A música Bills, Bills, Bills foi indicada nas categorias Melhor Canção de Rhythm & Blues e Melhor Performance de R&B de uma Dupla ou Grupo.

Em 2001, com o hit Say My Name, o trio concorreu em cinco categorias e venceu em Melhor Canção de R&B e Melhor Performance de R&B de uma Dupla ou Grupo com Vocal. Já em 2002, teve duas indicações e venceu em Melhor Performance de R&B de uma Dupla ou Grupo com Survivor.

Beyoncé se apresenta no Grammy 2017. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Em 2004, iniciando sua carreira solo, ela recebeu seis indicações ao prêmio e venceu cinco, com destaque para o seu álbum de estreia, Dangerously in Love, ganhando como Melhor Álbum de R&B Contemporâneo, a música Crazy in Love, sua colaboração com Jay-Z, vencendo em Melhor Canção de R&B e Melhor Colaboração de Rap. Em 2005 teve três indicações ao lado da Destiny’s Child, mas ela não venceu.

Em 2006, Beyoncé recebeu quatro indicações e venceu com Cater 2 U em Melhor Performance de R&B de uma Dupla ou Grupo. Dedicada completamente a carreira solo, Beyoncé levou mais um Grammy em 2007 pelo seu segundo álbum solo, B’Day, na categoria Melhor Álbum de R&B Contemporâneo. Somando 2008 e 2009, teve três indicações, mas não levou nenhum prêmio para casa.

Trecho do documentário Homecoming, da Beyoncé, que ganhou Grammy 2020 Foto: WashingtonPost / WashingtonPost

Em 2010 a cantora conseguiu levar seis das dez estatuetas que disputava, entre elas com Melhor Álbum de R&B Contemporâneo com I Am... Sasha Fierce e Melhor Performance Vocal de R&B Feminina com Single Ladies (Put A Ring On It). Indicada em cinco categorias entre 2011 e 2012, não levou nenhuma.

Performando em 2013, a artista levou a única estatueta que concorreu, com a música Love On Top na categoria Melhor Performance Vocal de R&B Tradicional e em 2014 foi indicada em apenas uma e também não levou. Com colaborações de Jay-Z, em 2015 a cantora recebeu seis indicações e levou três prêmios para casa, com a música feita com seu marido, Drunk in Love, ganhando nas categorias Melhor Performance de R&B e Melhor Canção de R&B.

Em 2016 não lançou nada que movimentou sua carreira e voltou em 2017, recebendo nove indicações com seu sexto álbum, o majestoso Lemonade, que venceu na categoria Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e a faixa Formation como Melhor Vídeo Musical. Em 2018 foi indicada ao lado de Jay-Z com a música Family Feud, mas não venceram.

Beyoncé,Jaz-Z e Mona Lisa no Museu do Louvre, em Paris. Foto: Reprodução clipe 'Apes**t'

A lista de 2019 trouxe o álbum colaboração de Beyoncé e Jay-Z, Everything Is Love, ganhando na categoria Melhor Álbum Urbano Contemporâneo. Em 2020 lançou álbum dedicado ao filme live action O Rei Leão, com três indicações, mas ganhou na categoria Melhor Filme Musical, com seu documentário Homecoming, disponível na Netflix.

Com nove indicações em 2021, Beyoncé levou para casa quatro estatuetas, com Black Parade ganhando na categoria Melhor Performance R&B, a música Savage (Remix) saindo vitoriosa em Melhor Performance Rap e Melhor Canção Rap e Brown Skin Girl vencendo em Melhor Vídeo Musical.