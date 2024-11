Grávida, Graciele Lacerda mostra obra no quarto da primeira filha

A primeira filha do casal terá uma suíte no triplex em que vivem, localizado na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O quarto já possui automação, mas, segundo Graciele, ainda faltam detalhes como o tecido de algumas paredes e as decorações. Já no banheiro, faltam a pia, o espelho, o armário e as luminárias.

Ela acrescentou: “Pretendo instalar o box só depois de três meses, para facilitar o banho nela [Clara]”.