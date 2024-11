Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto em São Paulo

Lexa comenta sobre tentativa de assalto, mas tranquiliza fãs Foto: @lexa via Instagram

Lexa relatou uma tentativa de assalto durante a noite da quinta-feira, 31, em São Paulo. A van em que estava com sua equipe foi abordada após a saída da funkeira do SBT, quando gravou o programa Sabadou com Virginia. Grávida do marido, o ator Ricardo Vianna, ela contou também que pensou na saúde do bebê durante o susto.

Tomamos um susto ontem, mas está tudo bem", disse, tranquilizando os fãs e seguidores em seus stories, na sexta-feira, 1º. "A gente estava saindo do SBT, e fomos abordados por bandidos que pararam a van. Chegaram falando 'fica todo mundo dentro da van, perdeu, perdeu'. Não desejo isso para ninguém". Ela explicou que os criminosos viram que era Lexa e sua família dentro do veículo, e que o motorista conseguiu fugir indo pela contramão.

“Comecei a rezar, botei a mão na barriga. Mas está tudo bem. No final das contas, o motorista voltou correndo, foi na contramão. Foi tudo muito rápido”, finalizou, em suas redes sociais.