Grazi Massafera fala sobre fãs que shippam a atriz com ex-marido Cauã Reymond

Na última quinta-feira, 1º, a atriz Grazi Massafera, de 40 anos, participou do evento da grife Carolina Herrera, que aconteceu em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Em entrevista a revista Quem, a ex-BBB falou sobre como lida com os fãs que ainda a shippam com o ex-marido, o também ator Cauã Reymond, de 43 anos. O ex-casal ficou junto de 2007 até 2013 e juntos são pais de Sofia, de 11 anos.

A artista afirmou que eles são parceiros em relação à criação de Sofia e apenas isso. Ainda disse que o que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas, e não ao ex-casal.

Apesar de os fãs serem insistentes em comentários nas redes sociais, Grazi afirmou que ambos lidam bem com a situação, já que estarão para sempre ligados por causa da filha. Cauã está no ar com o personagem Caio, da novela Terra e Paixão, da TV Globo.