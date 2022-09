Grazi Massafera mostra ‘barriga de grávida’ nos bastidores de ‘Travessia’

Grazi Massafera publicou, nesta segunda-feira, 5, no Instagram, algumas fotos dos bastidores da novela Travessia, de Glória Perez , próxima trama das 21h da TV Globo. A atriz, que vai interpretar Débora, mãe de Chiara, papel da ex-BBB22 Jade Picon , mostrou a barriga da falsa gravidez nos stories. “Bebê ‘carregando’. Chiara no forninho”, escreveu a artista.

No folhetim que irá substituir Pantanal, Grazi dará vida a personagem Débora - que passará por um verdadeiro caos - fazendo uma participação especial apenas no primeiro capítulo. Ela será namorada de Guerra (Humberto Martins) e trairá o empresário com Moretti (Rodrigo Lombardi), amigo e sócio dele. A dupla traição acabará com a vida da jovem.

Assim que o personagem de Humberto Martins flagrar os dois em um motel, ele atirará no amigo, que fugirá pulando da janela. Guerra também tentará matar a namorada, mas ela suplicará pela vida dizendo que está grávida. Sabendo que não pode ter filhos, o empresário escorraçará Débora de casa.

Jade Picon como Chiara

Para acabar com a curiosidade do público, a TV Globo divulgou na última sexta-feira, 2, a primeira imagem de Chiara, de Jade Picon. Na foto, a personagem apresenta um estilo jovial, com cabelos curtos, com algumas ondas para dar volume e movimento, como já mostrado pela ex-BBB.

A personagem marca o primeiro trabalho de Jade como atriz. Na trama, ela viverá um par romântico com Chay Suede. Segundo o ator, os dois se deram bem “desde o momento da preparação”. “Estou gostando muito. Hoje foi a nossa primeira cena juntos, primeira cena dela na vida, e foi muito especial”, disse.