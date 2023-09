Grazi Massafera sobre relacionamentos: ‘Alguns me levaram para o fundo do poço’

A atriz Grazi Massafera participou do podcast WOWCAST e, em um comentário raro sobre a sua vida pessoal, refletiu sobre o peso que algumas pessoas, relacionamentos e falas tiveram sobre a sua jornada.

“Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço. Mas eu sou muito fênix”, disse, sem dividir mais detalhes sobre os relacionamentos em questão.

Sempre muito discreta, o comentário da atriz foi fruto de uma análise que ela fez sobre a importância que o discurso de Pedro Bial teve em sua vida. Grazi ganhou notoriedade ao participar da quinta edição do Big Brother Brasil, em 2005. Uma das finalistas do programa, Grazi perdeu o prêmio para Jean Wyllys, ex-deputado federal, mas ganhou o carinho do apresentador.

“Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro”, comenta sobre o discurso de Bial. “Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento. Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava”, disse.

Em entrevista ao WOWCAST, Grazi ponderou ainda sobre como adquiriu mais consciência sobre si própria. A atriz disse que se considera uma “pessoa intensa, emocionada”, e que não é todo mundo que consegue ser assim.

“Hoje eu tenho consciência de que sou essa pessoa. Até então, eu achava que todo mundo era assim. As pessoas até dizem que são, mas na hora do vamos ver, mesmo, ‘arreia’”, diz.