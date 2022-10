Gretchen e Esdras renovam votos de casamento: ‘Delícia poder viver cada segundo ao seu lado’

Na última sexta-feira, 30, exatamente dois anos após o casamento de Gretchen e Esdras de Souza, o casal se reuniu com familiares e amigos em Salinas, no Pará, para renovar os votos.

O momento foi registrado nas redes sociais de ambos. “Que delícia poder viver cada segundinho ao seu lado, Esdras. Meu sorriso fica iluminado a cada olhar seu. Eu te amo infinitamente. Você traz brilho para minha vida”, declarou a cantora.

Gretchen e Esdras de Souza Foto: Instagram/@esdrasdesouza

Conforme compartilhado nos Stories do Instagram, além da cerimônia, o momento contou com uma festa com direito a apresentação ao vivo do casal.

Além de dois anos juntos, a data celebra, ainda, os 50 anos de Esdras. Assim, a ocasião também o prestigiou como aniversariante.