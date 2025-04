Gugu Liberato ganha homenagens de Rose Miriam e dos filhos no dia em que completaria 66 anos

Nesta quarta-feira, 10, o apresentador Gugu Liberato completaria 66 anos. Para marcar a data, familiares fizeram homenagens nas redes sociais e relembraram momentos de carinho ao lado dele, que morreu em 2019.

Rose Miriam, ex-mulher de Gugu e mãe de seus três filhos, publicou uma sequência de fotos antigas em família no Instagram. “Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade!! Que saudade dele… que falta ele me faz!”, escreveu. Na legenda, ela ainda destacou a admiração pelo apresentador: “Ele era muito lindo; bem como o seu interior, ou seja, o seu espírito, que era mais lindo ainda!”

Maria, Sofia e João Augusto são filhos de Gugu Liberato com Rose Miriam Foto: @rosemiriamoficial via Instagram

João Augusto Liberato, filho mais velho do casal, também usou as redes sociais para prestar homenagem. Ele compartilhou uma imagem da infância ao lado do pai e escreveu: “10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações.”

Sofia, uma das filhas gêmeas do apresentador, destacou a importância da data. “Hoje é uma data muito especial: o dia em que meu pai nasceu. O dia em que Deus colocou no mundo alguém que, há 66 anos, ninguém imaginava que se tornaria uma referência para tantas pessoas — o Gugu Liberato para o Brasil, e o papai tão amado para nós”, escreveu. “É assim que celebro o dia dele: revivendo as lembranças e os momentos especiais que tivemos juntos.”

Publicidade

Gugu morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer uma queda acidental em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador bateu a cabeça ao tentar arrumar o ar-condicionado no sótão e não resistiu ao ferimento.