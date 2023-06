Gugu Liberato: STJ suspende ação de união estável de Rose Miriam a pedido de Thiago Salvático

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu uma ação movida por Rose Miriam Di Matteo para reconhecer uma união estável com o apresentador Gugu Liberato. A decisão atende a um pedido da defesa de Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu e argumenta “descompasso processual” entre as ações movidas por Rose e Thiago.

A suspensão foi assinada pela ministra Nancy Andrighi nesta quinta-feira, 29, e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Segundo a ministra, a ação movida por Thiago foi “julgada extinta sem resolução de mérito antes mesmo da citação dos réus”, enquanto a de Rose “está em fase procedimental bastante avançada, com sucessivas audiências de instrução para a oitiva de testemunhas, avizinhando-se, pois, a prolação de sentença de mérito”.

STJ suspende ação movida por Rose Mirian com pedido de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato. Foto: Instagram/@guguliberato/Reprodução

Andrighi afirma haver a necessidade de uma “reunião dos processos para instrução conjunta”, já que os dois pedidos de união estável se referem a “períodos concomitantes”. Por esse motivo, a decisão visa evitar “risco de dano irreparável ou de difícil reparação” caso os pedidos não sejam analisados em conjunto.

Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, declara ter sido companheira de Gugu por 20 anos. Ela foi excluída do testamento feito por ele em 2011.

Por outro lado, Thiago Salvático também afirma ter vivido um relacionamento com o apresentador. Segundo ele, os dois teriam vivido uma união estável entre novembro de 2016 e 21 de novembro de 2019, data da morte de Gugu.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa de Thiago Salvático, que preferiu não comentar o caso.

A reportagem também entrou em contato com o advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians , que disse que recebeu com “estranheza e perplexidade” a decisão da ministra Nancy Andrighi. “Iremos recorrer da decisão”, afirmou em nota.

Leia a nota completa do advogado enviada ao Estadão:

“A decisão da Ministra Nancy Andrighi é motivo de estranheza e perplexidade, pois o Recurso Especial do Sr. Thiago Salvático ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem e, apesar disso, a Ministra deferiu uma tutela provisória suspendendo a ação de Reconhecimento de União Estável de Rose Miriam, porém não suspendeu o inventário.

Portanto, iremos recorrer da decisão.

Importante frisar que o Sr. Salvático teve sua ação de reconhecimento de união estável extinta em primeiro grau por não conseguir apresentar elementos básicos que apontassem para tal fato. Agora, ele está recorrendo do Tribunal de Justiça de São Paulo e seu recurso ainda não foi julgado.

Em paralelo, o Sr. Salvático vem buscando formas de tumultuar e adiar o processo de Rose Miriam.

Como vem sendo noticiado pela imprensa, esse senhor apareceu no meio do processo, mais de um ano após a morte de Gugu, vindo a existir publicamente há pouco tempo. Nem de longe a relação narrada por ele configura uma união estável, no máximo seria um relacionamento clandestino.

Vale ressaltar que Rose Miriam di Matteo já prestou seu depoimento, assim como Marina e Sofia Liberato. A audiência, agendada para segunda-feira, 3, era para colher o depoimento de uma última testemunha da outra parte, que não pôde comparecer na audiência do dia 22 de junho. Esperamos, ao final, que a Justiça seja feita e a verdade prevaleça.”

