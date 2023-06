Gugu Liberato: Thiago Salvático volta a afirmar que teve união estável com apresentador: ‘Nove anos’

O chef de cozinha Thiago Salvático voltou a declarar que manteve uma união estável com o apresentador Gugu Liberato durante 9 anos. Em entrevista ao Fantástico, divulgada neste domingo, 25, Thiago reafirmou a relação. “Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram 9 anos ao meu lado”, pontuou.

Em vídeo direcionado a Rose, o empresário que atua na Europa, pede para que ela “repense” suas atitudes. “Eu, sinceramente peço, tá, encarecidamente, que tu repense. Para uns dez minutinhos aí e repense. Porque, assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou os 60 anos da vida dele, o aniversário e tal”, frisou.

Em nota ao Estadão, o advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia Liberato, e Rose Miriam Di Matteo, afirmou que Thiago Salvático “falta com a verdade, pois o mesmo teve uma relação clandestina, não pública e sem finalidade de constituição de família com Gugu Liberato.”

Sentença reaberta

Em meio à disputa da família pela herança do apresentador, Thiago Salvático declarou, em dezembro de 2022, que teve uma união estável com Gugu durante nove anos. Segundo ele, os dois tiveram um relacionamento no período de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2019, quando o apresentador morreu após um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Salvático apresentou um documento com mais de 100 páginas com conversas e fotos de viagens dos dois juntos. A sentença, no entanto, havia sido negada e Thiago recorreu.

Foto publicado por Thiago Salvático ao lado de Gugu Foto: Reprodução/Instagram/@salvatico.thiago

Neste mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reabriu a ação. O chef volta a tentar entrar na divisão da herança do apresentador, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.