Guillermo Del Toro revela rejeição de Hollywood e desabafa: ‘Voltada para destruir sua arte”

O cineasta Guillermo Del Toro revelou durante o Festival de Cinema de Animação de Annecy sua insatisfação com Hollywood. Segundo ele, o símbolo das produções cinematográficas o rejeita constantemente. Só nos últimos dois meses, já teve cinco projetos negados.

Apesar de ter no portfólio sucessos como O Labirinto do Fauno, A Forma da Água e Pinóquio, o cineasta criticou a maneira como tratam as suas sugestões.

“Eles ainda dizem não para mim. Nos últimos dois meses, eles disseram não a cinco dos meus projetos. Assim não sai”, desabafou. O cineasta ainda aproveitou o momento para aconselhar os novos cineastas que desejam ingressar na carreira e disse que vão lidar com uma indústria cinematográfica “voltada para destruir sua arte”.

Guillermo del Toro com o Oscar de melhor filme de animação por "Pinóquio" Foto: A.M.P.A.S./Handout via REUTERS

“O índice de produtividade comparado com o quanto você se esforça para os seus projetos, vai continuar sempre sendo muito frustrante. [...] Tenha fé nas histórias que você quer contar e espere até que alguém as compre”, disse.

Sobre os próximos passos, Del Toro está produzindo a animação O Gigante Enterrado e uma nova versão de Frankenstein.