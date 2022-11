Publicidade

Mais uma história inédita entrou para o Guinness Book. Dessa vez foi das irmãs Sierra e Sienna, gêmeas idênticas, de 23 anos, que moram no Texas, nos Estados Unidos, mas que entraram no livro dos recordes pela diferença que as separa: tamanho e peso. Apesar de serem gêmeas univitelinas, que foram geradas a partir de um único óvulo, umas das meninas tem nanismo, medindo 1,32m e pesando menos de 23kg.

“Nascemos na situação em que estamos hoje, então não sabíamos de mais nada até ficarmos mais velhas. As coisas só começaram a ser diferentes quando eu comecei a dirigir e a minha irmã, não”, conta Sierra, a irmã mais nova, em entrevista ao Guinness World Records.

Guinness Book: gêmeas idênticas mais diferentes vão para o livro dos recordes Foto: @sierra_bernal/Instagram

Sierra, que tem 1,70m e pesa 44kg, também contou que precisou assumir o papel de “irmã mais velha” devido ao nanismo e a síndrome de Dandy-Walker, uma má-formação congênita do cérebro que geralmente prejudica o desenvolvimento motor da criança e pode provocar fortes dores de cabeça, irritabilidade, tontura, falta de coordenação motora e vômitos, de Sienna.

“É claro que isso afetou nossa relação, no sentido em que temos de ser muito comunicativas. Nos esforçamos para não invejar uma a outra por nossas vidas serem diferentes”, explica.

Sienna contou que quando era mais nova, não sabia como controlar as emoções por causa das diferenças, mas que a parceria com a irmã e o amadurecimento o ajudaram a controlar a raiva.

“Às vezes, quando saímos, as pessoas pensam que ela é minha mãe em vez de minha irmã porque sou baixinha. O pior é quando vamos para algum bar e as pessoas acham que tenho uns oito anos. Acho engraçado. Além disso, as roupas e sapatos pequenos são mais baratos”, conta Sienna. As irmãs gravam vídeos para o TikTok, respondendo curiosidades e compartilhando momentos juntas.