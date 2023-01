Guitarrista do Fall Out Boy anuncia afastamento da banda para cuidar da saúde mental

Joe Trohman, o guitarrista da banda Fall Out Boy, anunciou que se afastará do grupo para cuidar de sua saúde mental. A informação foi divulgada por meio de uma nota publicada nas redes sociais nesta quinta-feira, 19.

O artista, que faz parte da banda desde sua formação, afirmou que não foi fácil tomar a decisão de sair temporariamente do grupo, mas garantiu que retornará no futuro.

Leia também Billie Eilish consegue ordem de restrição temporária contra fã obcecado

“Neil Young uma vez disse que é melhor se queimar do que desaparecer. Mas posso dizer inequivocamente que queimar é terrível. Sem divulgar todos os detalhes, devo contar que minha saúde mental se deteriorou rapidamente nos últimos anos”, revelou o músico.

“Então, para evitar desaparecer e nunca mais voltar, farei uma pausa no trabalho, o que infelizmente inclui me afastar do Fall Out Boy por um período”, continuou.

a note from Joe: pic.twitter.com/CbK887oWLn — Fall Out Boy (@falloutboy) January 19, 2023

Trohman ainda disse que “dói” tomar essa decisão quando o grupo está próximo de lançar seu próximo álbum de estúdio, So Much (For) Stardust. O disco é o primeiro lançamento da banda em cinco anos e, segundo o guitarrista, o trabalho o “enche de muito orgulho”.

“Então, fica a pergunta: vou retonar? Com certeza, 100%. Enquanto isso, preciso me recuperar, o que significa colocar a mim e minha saúde mental em primeiro lugar. Obrigado a todos, incluindo meus companheiros de banda e família, por entenderem e respeitarem essa decisão difícil, mas necessária”, concluiu o artista.

O músico já havia comentado seus problemas com saúde mental anteriormente. Em 2021, ele lançou o livro de memórias None of This Rocks, no qual detalhou sua luta contra a depressão e como as dificuldades de sua mãe com a saúde mental afetaram a dele próprio.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais