Guito comenta sucesso de Tibério em Pantanal e revela planos para o futuro

Continua após a publicidade

O último capítulo de Pantanal vai ao ar nesta sexta-feira, 7. O remake do clássico de 1990, escrito por Benedito Ruy Barbosa , vai deixar saudades. A trama adaptada por Bruno Luperi encantou os telespectadores por sua história, assuntos pontuais que ajudaram na reflexão, fotografia espetacular, além do elenco carismático. Destaque para o estreante na televisão Guito , ator que deu vida ao peão violeiro Tibério, braço direito de José Leôncio ( Marcos Palmeira ), na novela.

Engenheiro agrônomo por formação e fã de carteirinha da primeira versão do folhetim, o mineiro assumiu o papel que foi de Sergio Reis há 32 anos. “Me sinto bastante realizado, continuo sendo a mesma pessoa. Tenho orgulho de ter chegado aqui. Tibério teve uma boa aceitação do público. É algo recompensador. Acho que além de toda a dedicação que coloquei no personagem, eu e o Tibério viemos de uma mesma realidade da roça, isso me deixa muito contente. Eu era do mundo corporativo, larguei tudo para viver da minha música, rodando o Brasil e vivendo simples, representei a beleza e importância que o rural tem na nossa realidade”, diz o ator.

Guito, Sérgio Reis e Almir Sater Foto: @guitoshow / Instagram

“Contracenei com feras da televisão, foram momentos de muito aprendizado. No final desse trabalho, nos tornamos uma grande família. Levarei os ensinamentos para o resto da minha vida, cada minuto foi muito importante e significante para mim”, emendou.

Como os fãs da novela, que já reclamam de saudade, Guito também afirma que sentirá muita falta da novela e do que ela lhe proporcionou. “Principalmente das gravações. Era uma correria mas os cenários todos foram incríveis. Sentirei muita saudade dos amigos que fiz, do nosso dia a dia, espero em breve viver tudo isso de novo”, fala.

Carreira musical

Com o fim da trama, o cantor e compositor vai se dedicar mais à carreira musical. Ele já vai iniciar uma turnê, que começará por São Paulo e pretende gravar o primeiro DVD. “Estou ansioso demais para fazer os shows, sempre quis me apresentar por aí com a minha música de viola, quero que sejam apresentações intimistas onde o público consiga se conectar com o meu show”, conta.

Continua após a publicidade

Algumas das primeiras apresentações estão marcadas para 14 de outubro, no Teatro Aspro, em Osasco; dia 15, no Teatro Gazeta, na capital; e no dia 16 no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo.

Sobre o álbum, Guito diz que está em fase de finalização. “Ainda estamos finalizando os planejamentos e detalhes. Será uma representação da vida rural, da minha trajetória e tudo que vivi nesse ano de Pantanal. Tudo compilado num DVD e repertório fantástico!“, destacou.

'Nunca sonhei com a fama, sonhei sempre em viver com a música, levar ela para as pessoas e pegar estrada', diz Guito. Foto: João Miguel Junior / TV Globo

Sucesso como cantor e compositor

Natural de Lavras, no Sul de Minas, Guito falou sobre os sucessos de suas canções Empatia e Escute As Montanhas, que fizeram parte da trilha sonora de Pantanal. Já outras seis músicas de seu repertório podem ser encontradas no canal oficial do artista no YouTube e nas plataformas de áudio.

“Nunca sonhei com a fama, sonhei sempre em viver com a música, levar ela para as pessoas e pegar estrada. Ver que tanta gente está se identificando e me apoiando nessa jornada é gratificante demais. Pantanal foi fantástico para meu trabalho, além dessas músicas, tenho o prazer de lançar uma canção na reta final da trama. Vou dar um spoiler meu: uma das últimas modas que Tibério toca é Nossa Estrada, momento emocionante demais!”, revela.