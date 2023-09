Gusttavo Lima compra carro de luxo personalizado; veja detalhes e vídeo do automóvel

O sertanejo Gusttavo Lima aumentou sua coleção de carros de luxo e, nesta terça-feira, 19, comprou um Rolls Royce Cullinan Performance Spofec Overdose Novitec. A informação foi confirmada por um dos sócios da concessionária que fez a venda, Fernando Duran, que posou ao lado do cantor em uma publicação no Instagram.

Segundo Fernando, o carro foi enviado da concessionária, localizada em Belo Horizonte, para o artista em Goiânia. “Já diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo”, brincou na legenda.

O sócio havia compartilhado um vídeo do momento em que recebeu o carro na concessionária no início de setembro. O automóvel é avaliado inicialmente em R$ 7 milhões, mas foi personalizado e chegou a R$ 13 milhões, conforme informações do g1, que disse ter ouvido uma das funcionárias da concessionária.

Segundo o portal, o modelo teve carroceria e para-lamas alargados para receber rodas especiais. O cantor também resolveu fazer um rebaixamento no automóvel. Veja o vídeo do carro de luxo comprado por Gusttavo Lima: