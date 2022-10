Gusttavo Lima é condenado a pagar R$ 10 mil a dono do telefone divulgado em música ‘Bloqueado’

Gusttavo Lima terá que pagar uma indenização de R$ 10 mil por causa de sua música chamada Bloqueado. A Justiça de Pará de Minas (MG) condenou o cantor por divulgar o número do telefone de um homem idoso na canção.

Após o lançamento, o homem foi importunado com incontáveis ligações e mensagens, o que tornou impossível continuar usando o aparelho. O Estadão teve acesso a sentença redigida pelo juiz Luiz Gustavo Yoneyama Mourthe e homologada pela juíza de Direito Silmara Silva Barcelos.

Nos documentos, constam mais de 100 conversas de Whatsapp com menções à música, áudios e mais de 200 ligações e números bloqueados, o que foi considerada uma evidente violação de privacidade.

Os advogados de Gusttavo Lima se defenderam alegando que o cantor era apenas o intérprete da música. Ou seja, não deveria ser alvo do processo e, sim, os compositores. No entanto, os juízes decidiram:

“O requerido Nivaldo Batista Lima deve responder em razão do seu ato de instigar os fãs ao envio das mensagens e às ligações que foram a causa da perturbação que atingiu o autor. Nesse aspecto, a conduta do requerido Nivaldo que se revestiu de culpa, uma vez que foi imprudente, considerando que as suas publicações, em razão do número expressivo de seguidores, ganham alcance nacional, despertando reações e atitudes diversas”.

O cantor não se pronunciou sobre o assunto até a publicação deste texto.