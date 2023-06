Gusttavo Lima: Sanfoneiro Flávio José lamenta show reduzido antes de apresentação do sertanejo; veja

O sanfoneiro Flávio José lamentou por ter o tempo de show reduzido antes da apresentação do sertanejo Gusttavo Lima no São João de Campina Grande, na Paraíba, na última sexta-feira, 2. O desabafo do forrozeiro, feito durante o evento, viralizou nas redes sociais com mensagens de apoio ao artista.

Segundo Flávio José, ele iria se apresentar durante 1h30, mas tocou por apenas 1h10. “Se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha”, disse.

Flávio José teve a apresentação reduzida antes de show de Gusttavo Lima. Foto: Instagram/@gusttavolima/Reprodução

O forrozeiro disse que a informação de que o show seria reduzido foi dada a ele momentos antes de subir ao palco. “Eu não tenho nenhum show para sair daqui e ir fazer. Não foi uma ideia minha. Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem”, lamentou.

Veja o vídeo do momento em que Flávio José fala da redução da apresentação:

Após a repercussão negativa, a prefeitura de Campina Grande pediu desculpas pelo ocorrido, dizendo que a ordem dos shows era responsabilidade da empresa que organizou o evento, a Arte Produções. Leia a nota na íntegra:

“A Flávio José, nossa solidariedade e sinceras desculpas.

Nós respeitamos todos os artistas e queremos fazer um evento que valorize a nossa cultura e a tradição de 40 anos do Maior São João do Mundo. Esta é uma edição com o maior número de atrações regionais.

Nomes que nos orgulham, como Flávio José, Alcymar Monteiro, Chico César, Capilé, Biliu de Campina e tantos outros. Infelizmente, não conseguimos controlar a ordem dos shows, responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa.

Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam engrandecer o São João de Campina Grande.”

Em comunicado, a gestão do evento também se desculpou pelo ocorrido e disse que o show deveria ter sido antecipado. Conforme a empresa, a redução aconteceu por um “erro no cronograma técnico”.

“Sobre o ocorrido na apresentação do cantor Flávio José, na última sexta-feira (02), no São João de Campina Grande, gostaríamos de nos desculpar, em nome da gestão do evento e enfatizar nossa total estima e respeito por esse artista que é um ícone da nossa música. Devido um erro em nosso cronograma técnico, o show que deveria ter sido antecipado, a fim de cumprir com pontualidade o horário de encerramento geral do evento, acabou sendo suprimido em alguns minutos, não tendo relação nenhuma com a apresentação do artista Gusttavo Lima, que aconteceu em seguida.”

Flávio José é anunciado como 1ª atração de São João da Bahia após repercussão

Neste domingo, 4, dias após o ocorrido, Flávio José foi anunciado como a primeira atração do São João da Bahia. O anúncio foi feito através das redes sociais da Superintendência de Fomento ao Turismo do estado. O forrozeiro irá se apresentar no próximo dia 25 no Pelourinho, em Salvador.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais