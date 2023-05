Gwyneth Paltrow comenta beijo dos ex-namorados Brad Pitt e Ben Affleck

Gwyneth Paltrow falou abertamente sobre seus relacionamentos passados com os astros de Hollywood Brad Pitt e Ben Affleck, durante uma entrevista ao podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper, na última quarta-feira, 3.

A comunicadora quis saber da atriz qual foi o melhorar namorado. “Isso é difícil para caramba porque o Brad foi o maior amor da minha vida na época. E o Ben era tecnicamente excelente. Não acredito que a minha filha está me ouvindo”, disse Gwyneth.

Em 1994, a atriz começou a namorar Brad Pitt e os dois chegaram a noivar, mas terminaram em 1997 porque a atriz se achava nova demais para casar. Depois, Gwyneth começou um relacionamento com Ben Affleck, que durou três anos.

Brad Pitt Foto: Caroline Brehman / EFE / EPA

A apresentadora também quis saber qual dos dois ela considerava melhor ator. “Os dois são muito talentosos. E o Ben é um grande roteirista e diretor. Mas acho que em termos de atuação, o Brad, pela escolha de todos os papéis diferentes que ele fez”, respondeu a atriz.

Em seguida, Alex Cooper e Gwyneth Paltrow iniciaram uma série de perguntas e respostas rápidas sobre os dois astros. “Qual deles é mais o estiloso?”. ”Provavelmente Brad”, respondeu. “Quem era mais romântico?”. “Brad”. “Quem te fazia rir mais?”. “Ben”. “Com quem você brigava mais?”. “Ben”.

Ben Affleck Foto: Andrew Kelly/Reuters

E continuaram. “Quem se importava mais com aparência?”. “Não tenho certeza. Acho que nenhum dos dois era vaidoso assim. Não me sinto atraída por caras que ficam se olhando no espelho o tempo todo. Apesar do Ben ter um espelho de bolso, mas acho que de brincadeira”, contou a atriz.

Teve pergunta sobre beijo. A apresentadora quis saber quem dos atores beijava melhor. “Os dois eram ótimos de beijo”, garantiu.

Casamento com Chris Martin

No mesmo bate-papo, Gwyneth Paltrow revelou como conheceu o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, e a decisão de colocar um ponto final no casamento.

A atriz estava filmando em Londres, na Inglaterra, quando conheceu a banda do ex-marido em um festival. “Quando ouvi a música, tive uma reação muito poderosa. Eu pensava: ‘Isso é incrível’. Assisti ao show e pensei: ‘Essa banda vai ser enorme”, contou.

Após o evento, a artista ficou sabendo que Chris ia tocar nos Estados Unidos e resolveu ir ao show. Isso acabou gerando rumores de um namoro entre os dois, que ainda nem tinham se conhecido até aquele momento.

“Alguém escreveu no jornal que estávamos namorando porque eu estava no show. Nós não tínhamos nos conhecido, e eu fiquei tipo: ‘O que?’. Ele é cinco anos mais novo que eu, e fiquei pensando: ‘Por favor, não estamos namorando. Acabei de ir ao show’. Mas eles (jornalistas) continuaram escrevendo durante todo o verão”, completou Gwyneth.

Os dois se conheceram por meio de uma funcionária do cantor. Ele tinha 25 anos e ela, acabado de completar 30. “Como eles estavam escrevendo que estávamos juntos, a assistente dele, Vicky, que amamos até hoje, veio e disse: ‘Ei, isso é tão louco. Você quer ir conhecer seu namorado depois do show?’. Então fomos aos bastidores e nos encontramos. Ele era tão doce”, relembrou a atriz.

Logo após, Chris Martin a convidou para um show na Irlanda. “Eu disse: ‘Isso é loucura. Esse garoto do Coldplay me convidou para ir ver o show dele’. Eu falei: ‘Não vou’. E (um amigo) disse: ‘Você tem que ir. Essa é a primeira vez que você sorri desde que seu pai morreu’. Então fui ao show”, revelou Gwyneth.

Ela ainda destacou os lados positivos do casamento com o cantor. “Parecia muito diferente dos meus outros relacionamento, tanto que o relacionamento em si acabou sendo mais saudável. Acho que tive esse chamado profundi. Sabia que ele seria o pai dos meus filhos, talvez”, ressaltou.

Segundo a atriz, o medo a consumiu quando pensou na possibilidade de se sentir fracassada com o fim do casamento, pois, até então, ninguém em sua família tinha se divorciado. “Me senti muito solitária no casamento de várias maneiras. E, finalmente, cheguei ao ponto em que precisava me ouvir. Foi, mais ou menos, por volta dos 38 anos que comecei a sentir que o casamento não iria durar e então tentei muito por mais alguns anos”, confessou.