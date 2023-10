Gwyneth Paltrow diz que usa como peso de porta o Oscar que ganhou em disputa com Fernanda Montenegro

Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 1999 por Shakespeare Apaixonado, revelou que sua estatueta serve atualmente como peso de porta em sua residência.

Gwyneth Paltrow mostra que a estatueta do seu Oscar serve de "peso de porta" no seu jardim Foto: @Vogue via Youtube / Divulgação

Em uma participação na série “73 Questions” da Vogue, a atriz mostrou o prêmio em seu jardim e afirmou: “É o meu peso de porta”. Ela complementou dizendo que “funciona perfeitamente”.

Não é a primeira vez que a atriz comenta sobre os lugares inusitados que mantem a estatueta.

Em 2005, Gwyneth mencionou em entrevista para a Entertainment Weekly que o mantinha “escondido no fundo da estante em meu quarto”. A atriz associou o troféu a sentimentos ambíguos, indicando que o prêmio a fazia se sentir desconfortável.

No ano em que levou o Oscar para casa, Gwyneth Paltrow concorreu com Fernanda Montenegro por Central do Brasil, Cate Blanchett por Elizabeth, Meryl Streep por m Amor Verdadeiro e Emily Watson por Hilary e Jackie.

A vitória da atriz é motivo de controvérsias, principalmente entre os brasileiros que acreditam que Fernanda Montenegro deveria ter levado a estatueta. Uma opinião que é dividida, inclusive, pela atriz Glenn Close.