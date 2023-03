Gwyneth Paltrow será julgada esta semana por um acidente de 2016

A atriz Gwyneth Paltrow, 50 anos, será julgada nesta semana pelo processo por envolvimento em um acidente de esqui, em 2016. O caso ocorreu em Utah, Estados Unidos.

O homem envolvido no acidente, o optometrista aposentado Terry Sanderson, entrou em 2019 com uma ação contra a artista no valor de US$3,1 milhões (cerca de R$16,2 milhões). Ele alega que teria sido gravemente ferido no momento do acidente. As informações são do Law and Crime.

Terry Sanderson diz na acusação que ficou com lesão cerebral traumática, desfiguração, sofrimento, costelas quebradas e “perdeu o prazer de viver”. Já a defesa de Gwyneth contesta a versão dele, dizendo que, na verdade, foi ele que atropelou ela, com um “golpe de corpo inteiro”, provocando ferimentos leves, mas que a impediram de esquiar pelo resto do dia. As duas versões serão confrontadas, diante de um tribunal. O julgamento deve levar cerca de oito dias.

Para os advogados da estrela de ‘O amor é cego’, o optometrista possui problemas de visão e foi diagnosticado um ano antes do acidente como cego de um olho.

Outro ponto do caso é que os valores pedidos por ambos são distintos. Um juiz determinou que Sanderson não tinha direito aos danos punitivos, o que diminuiria o valor pedido em até US$300 mil e não os US$3,1 milhões pedidos previamente. A atriz pede somente o valor de um dólar (R$ 5,24) em danos acrescidos dos custos de honorários advocatícios.