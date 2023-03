Gwyneth Paltrow usa rede social para homenagear Chris Martin no dia de seu aniversário; veja

A atriz Gwyneth Paltrow usou o Instagram nesta quinta-feira, 2, para fazer uma homenagem ao ex-marido, Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay.

Gwyneth Paltrow usa rede social para homeangear Chris Martin no dia de seu aniversário Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Na imagem, ela aparece ao lado do cantor com uma legenda. “Feliz aniversário para o pai mais querido e amigo. Nós te amamos”, escreveu a artista na postagem. A atriz já havia declarado no ano passado, durante entrevista, que pedir divórcio do vocalista não era o que ela queria.

Gwyneth e Chris foram casados por 18 anos e tiveram dois filhos: Apple, de 18 anos, e Moses, de 16. Desde 2018, a atriz é casada com o roteirista Brad Falchuk.