Hailey Bieber agradece Selena Gomez por se pronunciar após ameaças: ‘Semanas muito difíceis’

Após Selena Gomez vir a público pedir para que ameaças e ataques de ódio contra Hailey Bieber parassem, a modelo utilizou o Instagram para agradecer a cantora e negar que haja uma rixa entre as duas.

Na tarde desta sexta-feira, 24, ela escreveu: “Eu gostaria de agradecer a Selena por se pronunciar, já que ela e eu discutimos nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre nós duas”.

A noção de que a atriz e Hailey não se gostavam começou quando Selena ainda namorava o cantor Justin Bieber. Ela e o astro viveram um relacionamento de idas e vindas entre 2011 e 2018.

Alguns meses após o término oficial, Bieber anunciou que estava noivo da modelo. Desde o casamento, fãs especulam possíveis indiretas que as duas teriam enviado uma à outra - nos últimos meses, a situação se intensificou.

Foi o que Hailey comentou: “As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Enquanto as redes sociais podem ser um jeito incrível de se conectar e criar uma comunidade, momentos como esse só criam divisão extrema ao invés de aproximar as pessoas”.

Hailey Bieber publicou um pronunciamento após Selena Gomez pedir que ataques de ódio à ela parem. Foto: Reprodução/Instagram/@haileybieber

A modelo ainda afirmou que “coisas podem ser tiradas de contexto ou construídas de forma diferente de como foram intencionadas”. “Nós todos precisamos ser mais cuidadosos com o que postamos e dizemos, incluindo eu mesma”, disse.

“No fim, eu acredito que o amor sempre será maior que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, completou.





Publicação de Selena Gomez

Na manhã desta sexta, 24, Selena expôs uma conversa com a Hailey e pediu que os fãs tivessem mais empatia com a modelo: “Hailey Bieber me procurou e me disse que tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa”.

“Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe”, escreveu.

Publicação de Selena Gomez em defesa de Hailey Bieber. Foto: Reprodução/Instagram/@selenagomez





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais