Hailey Bieber fala pela 1ª vez sobre rumores de que Justin teria traído Selena Gomez com ela

A modelo Hailey Bieber falou pela primeira vez sobre os rumores que cercam o relacionamento dela com o cantor Justin Bieber.

Desde 2018, ano em que os dois oficializaram a união, fãs especulam que o artista teria traído a cantora Selena Gomez, com quem Justin teve o relacionamento mais longo da vida. O motivo, segundo os boatos, seria o tempo curto entre o término e o casamento do cantor com Hailey.

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, apresentado por Alexandra Cooper, a modelo desmentiu o caso e disse que a escolha pelo casamento significou uma maturidade por parte do cantor e também um jeito de “seguir em frente”.

Justin e Hailey Bieber se casaram em 2018. Foto: Maria Alejandra Cardona / REUTERS - 03/04/2022

“Quando ele e eu começamos a ficar juntos, ele não estava em nenhum relacionamento. Não é da minha natureza ‘bagunçar’ o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso. Fui criada de um jeito melhor do que isso”, comentou Hailey.

Ela completou dizendo que os dois também não se relacionaram enquanto Justin estava em um “vai e vem” com Selena e que começou a se envolver com o cantor quando tinha 18 anos.

A modelo disse que entende a visão das pessoas “que estão de fora” por conta do curto espaço de tempo entre um relacionamento e outro, mas que foi a decisão certa para que os dois “fechassem a porta”.

“Não é o meu relacionamento, eu não tenho nada a ver com isso e também respeito muito isso. Mas eu acho que foi a melhor coisa que poderia acontecer para que ele seguisse em frente”, afirmou.

Hailey também comentou sobre o ódio que recebe desde o início do relacionamento com o artista e o quanto isso afetou a saúde mental dela. Em dezembro de 2020, um internauta chegou a publicar um vídeo encorajando haters a assediarem e publicarem comentários de ódio direcionados à modelo durante uma live.

Ela disse que entende que todo o ódio vem da ideia de que Hailey teria “roubado” Justin de Selena, mas que a situação também é “dolorida” para o artista. “Se nós podemos seguir em frente, por que você não pode?”, questionou.

A modelo também enviou uma mensagem para os fãs do ex-casal: “Você não é obrigado a gostar de mim, mas eu acredito que, em qualquer circunstância, deve existir respeito mútuo entre as pessoas”.

Hailey revelou que já encontrou e conversou com Selena após o casamento e que, por conta disso, sabe que está tudo bem. “Isso me trouxe muita paz. Nós sabemos o que aconteceu e você nunca vai ser capaz de corrigir nenhuma narrativa”, finalizou.

