Hailey Bieber posa com camisa do Brasil e promete: ‘Voltarei em breve’

Hailey Bieber deixou os fãs brasileiros felizes ao compartilhar, na tarde desta segunda-feira, 5, uma foto vestindo uma camiseta do Brasil.

A modelo veio ao País para acompanhar o cantor Justin Bieber em sua apresentação no Rock In Rio, que aconteceu na noite deste domingo, 4.

“Eu te amo, Brasil. Voltarei em breve, eu prometo”, diz a publicação. Ela também registrou imagens de itens tipicamente brasileiros: brigadeiro, uma lata de Guaraná Antarctica e um prato de feijoada.

Nos stories do Instagram, a modelo também compartilhou registros da noite anterior, mostrou que estava comendo pão de queijo e publicou uma foto de uma vista aérea da cidade do Rio de Janeiro.

Casada com Bieber desde 2019, Hailey é filha de mãe brasileira e tem raízes em Minas Gerais. A modelo, inclusive, tem o nome do estado tatuado em seu tornozelo. Além disso, ela tem as palavras “gente” no quadril e “beleza” no pescoço.

A mãe dela é a designer Kennya Deodato, que trocou o sobrenome para Baldwin depois de se casar com Stephen Baldwin. O ator é irmão de Alec Baldwin, que é, portanto, tio de Hailey.

