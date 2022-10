Harry Styles aparece como um tritão no clipe de ‘Music For a Sushi Restaurant’; assista

Publicidade

Harry Styles lançou nesta quinta-feira, 27, o clipe da música Music For a Sushi Restaurant, faixa que abre o álbum Harry’s House, de maio deste ano.

O cantor havia anunciado o lançamento algumas horas antes e já chamou a atenção dos fãs pela caracterização, com uma barba longa e os cabelos molhados.

Leia também Harry Styles e Florence Pugh se beijaram nos bastidores de ‘Não se Preocupe, Querida’, diz site

A explicação veio no vídeo, no qual Styles aparece como um tritão com tentáculos de lula que é capturado por funcionários de um restaurante de sushi. Com sua voz, o músico consegue encantar as pessoas a fazerem o que ele quer.

Music For a Sushi Restaurant é a terceira canção do Harry’s House a ganhar um clipe, depois de As It Was e Late Night Talking. Em cerca de uma hora, o vídeo já acumulou quase 1 milhão de visualizações. Confira:

Nas redes sociais, os fãs reagiram à criatividade do cantor e aos visuais criados para a música. O nome de Styles e a hashtag #MusicForASushiRestaurant ficaram entre os tópicos mais falados do Twitter. Veja as reações:

tranquilamente um dos videos mais estranhos que ja vi harry styles te amo pic.twitter.com/8SZQwk3MH1 — gabi (@GaVentura_) October 27, 2022

Continua após a publicidade

A única certeza que eu tive depois desse clipe é que o sonho do Harry Styles é ser sereia pic.twitter.com/mJtTqVDoz3 — gigi VAI VER O HARRY (@horanmedicine) October 27, 2022

HARRY STYLES É UMA DIVA MIMADA pic.twitter.com/dEymP9fsMW — caroline🍌 (@theonewithst) October 27, 2022

simplesmente harry styles sendo a pessoa mais criativa do mundo, ele criou um restaurante com cardápio e vídeo de anúncio só para o mv de mfasr pic.twitter.com/AvviHUzbm8 — caroline🍌 (@theonewithst) October 26, 2022

vocês perceberam que ele é tratado como rei o tempo todo mas na hora que ele “erra” a nota ele tem medo que aconteça com ele o que acontece com os outros peixes que é virar sushi. Eu vi isso como uma crítica social no meio da indústria



repostando. #MusicForASushiRestaurant pic.twitter.com/95P8HSf60p — Gui || MFASR 🍣 (@_guilhermem9) October 27, 2022





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais