Harry Styles completa 29 anos: Ouça 10 músicas para conhecer a carreira do cantor

O cantor Harry Styles completa 29 anos nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Natural da vila de Holmes Chapel, no norte da Inglaterra, ele se consolidou como um dos grandes nomes da música pop atual.

A faixa As It Was, lançada pelo artista em abril, ficou no topo da lista das músicas mais escutadas em 2022 em todo o mundo no Spotify, com 1,5 bilhões de reproduções. O álbum Harry’s House ficou em 2º lugar, atrás apenas de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny.

Leia também Harry Styles faz passagem marcante pelo Brasil com carisma, Ivete Sangalo e declarações de amor

Já em 2023, Styles completa 13 anos de carreira, incluindo os cinco que passou como integrante da banda One Direction. Confira quais músicas escutar para conhecer mais sobre a evolução do cantor:





1. Isn’t She Lovely - Audição do ‘The X Factor’ (2010)

Harry Styles começou sua carreira com uma audição para o reality de competição musical The X Factor UK. Ele cantou a música Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, e recebeu o “sim” de dois dos três jurados.

O cantor acabou sendo eliminado no meio da competição, mas foi salvo para se tornar um dos integrantes da One Direction. A banda terminou o reality em 3º lugar, mas virou um fenômeno mundial.





2. What Makes You Beautiful - Up All Night, One Direction (2011)

Primeira música lançada pela One Direction após o The X Factor, a faixa What Makes You Beautiful catapultou o grupo para o sucesso nos Estados Unidos e, em seguida, em todo o mundo.





3. Story Of My Life - Midnight Memories, One Direction (2013)

Continua após a publicidade

Já mais maduros e com mais voz no processo de composição e produção das músicas, os meninos da One Direction lançaram a canção Story Of My Life no álbum Midnight Memories, o terceiro trabalho da banda.

Todos os membros do grupo, incluindo Styles, possuem créditos na composição da faixa, que passou 32 semanas na Hot. 100, parada musical da Billboard.





4. History - Made In The A.M, One Direction (2015)

Já no fim da banda, sem Zayn Malik, e com a até então pausa anunciada, a One Direction lançou o disco Made In The A.M, o mais bem avaliado do grupo. A faixa History é uma espécie de despedida para os fãs e o videoclipe mostra filmagens dos cinco anos da banda.

Continua após a publicidade





5. Sign Of The Times - Harry Styles (2017)

Dois anos após o hiato da One Direction, Styles lançou sua carreira solo com a faixa Sign Of The Times. A música faz parte do disco Harry Styles (autotitulado) e alcançou a quarta posição da Billboard Hot. 100.





6. Kiwi - Harry Styles (2017)

Continua após a publicidade

Quando Styles lançou a faixa Kiwi, muitos não entenderam de primeira, mas não demorou muito para que ela virasse uma das favoritas dos fãs, em especial pela energia do cantor nas apresentações ao vivo.

A música mostra a influência do rock no álbum de estreia do artista e ganhou um clipe criativo recheado de doces, crianças e cachorros.





7. Watermelon Sugar - Fine Line (2019)

Primeiro grande hit de Styles, a faixa Watermelon Sugar faz parte do álbum Fine Line, de 2019, e ganhou um prêmio Grammy na categoria Melhor Performance Solo de Pop.





Continua após a publicidade

8. She - Fine Line (2019)

Apesar de não ter sido enviada para as rádios ou ter ganhado um videoclipe, a faixa She, também do disco Fine Line, é uma das favoritas dos fãs e mostra a aptidão de Styles para ritmos que vão além do pop mais dançante.





9. As It Was - Harry’s House (2022)

A faixa de maior sucesso de Styles não poderia ficar de fora, já que consolidou o artista como um dos mais escutados no ano de 2022.

Continua após a publicidade

A música passou 15 semanas em primeiro lugar na Billboard Hot. 100 e recebeu quatro indicações ao Grammy 2023, incluindo Música e Gravação do Ano.

O cantor ainda foi indicado nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum de Pop Vocal. A premiação ocorre neste domingo, 5, e Styles irá se apresentar no evento.





10. Matilda - Harry’s House (2022)

Matilda é mais uma das canções que mostram o talento de Styles para faixas mais lentas. A letra, inspirada em uma pessoa do círculo de amigos do cantor, fala de uma garota chamada Matilda que está sofrendo por morar em um lar sem amor.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais