Harry Styles é eleito dono do sorriso mais atraente do mundo

Ex-integrante da One Direction, Harry Styles foi eleito dono do sorriso mais atraente do mundo, deixando para trás Kate Middleton, esposa do príncipe William.

O cantor britânico de 29 anos, que está em turnê mundial com Love on Tour, recebeu elogios de profissionais da saúde bucal e dentistas. A informação é do jornal britânico The Mirror.

Harry durante show da Love on Tour em 2023 Foto: Divulgação/Lloyd Wakefield

De acordo com a dentista Gülay Akay, Harry possui “a simetria ideal” para receber a classificação. Akay ainda completou, “um sorriso atraente é uma ferramenta importante para impressionar as pessoas. Quando um rosto bonito é complementado por um sorriso atraente, a harmonia facial é alcançada”, disse.

Mas claro que os cuidados com a higiene bucal são fundamentais para bancar este posto. Escovar os dentes após as refeições, passar fio dental todos os dias e trocar a escova de dentes a cada três meses são alguns requisitos básicos para ter um sorriso brilhante e bonito.

Styles possui mais de 48 milhões de seguidores nas redes sociais e uma legião de fãs que o acompanham fervorosamente e, claro, devem concordar com Akay.