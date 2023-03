Harry Styles é flagrado aos beijos com modelo em Tóquio

O queridinho do pop, Harry Styles e a modelo Emily Ratajkowsi foram flagrados trocando beijos e carinhos nas ruas do Japão. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, os dois aparecem encostados em um carro.

O cantor de 29 anos, está de passagem pelo país com a turnê Love On Tour, que incluve, passou pelo Brasil em dezembro de 2022.

O ex-namorado da atriz e diretora, Olivia Wilde, decidiu passear pela capital japonesa. Um fã clube do cantor no Instagram também compartilhou alguns cliques de Styles curtindo uma balada e ele andando nas ruas ao lado da cantora e atriz Kiko Mozuhara.

Quem é Emily Ratajkowski?

Além de modelo, a norte-americana Emily Ratajkowski, 31, também é atriz, ativista política, empresária, escritora e influenciadora. Ratajkowski comanda um podcast de entrevistas que recebe personalidades de várias áreas. Emily ficou solteira recentemente, após divorciar-se do marido em outubro de 2022. Ela tem um filho de dois anos e recentemente publicou um best-seller do New York Times, entitulado “My Body [Meu Corpo]”.

Nas redes sociais as reações dos fãs são as mais variadas possíveis. Um internauta brincou que Harry estaria perdendo o bvl (expressão utilizada para boca virgem de língua), ou seja, quando é o primeiro beijo da pessoa. Já outro perfil disse estar “em choque” com o vídeo. “Isso tá totalmente estranho!”, escreveu outro.

FAMOSOS: Cantor Harry Styles é visto perdendo o bvl pic.twitter.com/zL3AlZJwJ5 — gio. (@harrydesutia) March 26, 2023





em nome de todos os santos, oq é isso harry styles????? que beijo é esse??? isso tá totalmente estranho!!!!! pic.twitter.com/SKSdWm69a1 — CoNsPiRaÇãO do iPhOnE oBiViAmEnTe *FC (@tommocavalao) March 26, 2023