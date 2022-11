Harry Styles e Olivia Wilde estão ‘dando um tempo’, diz revista

Publicidade

Segundo a revista People, depois de quase dois anos de namoro, Harry Styles e Olivia Wilde estariam “dando um tempo”. A informação foi confirmada por diversas fontes, que compartilharam detalhes por trás da decisão.

Harry Styles, Sydney Chandler e Olivia Wilde na divulgação do filme 'Não Se Preocupe, Querida' Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

De acordo com a publicação, o astro está focado na sua turnê Love On Tour, que tem datas de shows confirmadas até 22 de julho de 2023, e a atriz tem dedicado seu tempo não só a sua carreira, mas também aos seus filhos, Daisy, de 6 anos, e Otis, fruto da sua relação com o também ator Jason Sudeikis.

“Ele ainda está em turnê e agora está indo para o exterior. Ela está focando nos seus filhos e no seu trabalho em Los Angeles. É uma decisão bastante amigável”, disse uma pessoa próxima aos famosos.

Porém, apesar da decisão, no último dia 15, Olivia foi vista dançando e cantando com os filhos durante um show de Harry, em Los Angeles. No entanto, outras fontes confirmaram que eles continuam sendo “amigos muito próximos”, mas estão vivendo momentos diferentes.

“Agora, eles têm prioridades diferentes que os estão mantendo distantes”, observou outro amigo.

A relação entre Harry e Olivia começou a ganhar destaque após os dois aparecerem de mãos dadas no casamento de um amigo, em 2021. Em agosto desse ano, ela comentou sobre o namoro.

“Nós dois fazemos de tudo para proteger nosso relacionamento. Acho que é por experiência, mas também apenas por um amor profundo”, disse.