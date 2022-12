Harry Styles faz passagem marcante pelo Brasil com carisma, Ivete Sangalo e declarações de amor

Da penúltima fileira da cadeira superior, era possível assistir Harry Styles comandar uma legião de fãs no penúltimo show da turnê Love On Tour na América do Sul, na terça-feira, 13, no Allianz Parque, em São Paulo. Ali também despertava uma curiosidade: o que é preciso ter para comandar, por cerca de uma hora e meia, um estádio abarrotado de fãs enlouquecidos? A resposta é imprecisa, mas parece que o artista, que já trabalhou em uma padaria antes da fama, tem essa qualidade inominável.

O magnetismo também fora visto no último show do cantor britânico em São Paulo, no Allianz Parque, na quarta-feira, 14. Isso parecia enlouquecer tanto as pessoas a ponto de brigas por lugares mais próximos ao palco serem comuns na pista premium. Quando ele tocou Treat People With Kindness, do disco Fine Line, no entanto, um homem e uma mulher - que não se conheciam - fizeram as pazes após discutirem por disputa de espaço. Eles até assistiram Sign Of The Times abraçados enquanto se emocionavam.

O esforço genuíno de cativar os brasileiros, naturalmente, como quando cantarolava A Galera, de Ivete Sangalo, ou declarava amor ao pão de queijo, fez com que os amantes de sua música se apaixonassem ainda mais pela sua arte e personalidade. O carisma, portanto, deve ser uma das razões de diversas fãs irem a mais de um show de Harry Styles em sua passagem pelo Brasil.

A própria cantora baiana fora cativada com a menção de sua música no show do britânico. “Acordei com essa fofura. Harry Styles carnavalizando. Mais fofo ainda foi o público cantando alto e fazendo dengo em Mainha”, disse Ivete no Instagram nesta quinta-feira, 15.

De ‘Fine Line’ a ‘Medicine’

As setlists foram similares, mas com pequenas alterações entre si. Na quarta-feira, por exemplo, ele cantou a famosa Medicine, que não faz parte de nenhum de seus álbuns e sequer fora lançada como single, após diversos pedidos de fãs. Na terça-feira, finalizou com Fine Line, faixa homônima ao disco de 2019, para celebrar os três anos da obra. Lights Up, primeiro single do segundo disco, no entanto, ficou de fora dos dois últimos shows do artista.

Na despedida da turnê, Harry parecia mais solto e à vontade. Ele até convidou Koffee, a cantora jamaicana responsável pela abertura de seus shows, para cantar um remix de Late Night Talking no palco com ele. Em outro momento, chamou um produtor do show no palco para dançar a música What Makes You Beautiful, do One Direction, grupo do qual fez parte até 2015.





‘Não tinha jeito melhor de terminar a turnê’

Com olhos marejados, Harry agradeceu o carinho do público brasileiro. “Não tinha um jeito melhor de terminar essa turnê”, disse. A passagem da qual ele fala teve muita dança, diversão, fãs apaixonadas, várias frases em português e brincadeiras com a palavra “raba”. Imprevistos também aconteceram - como quando rasgou a calça ou fez um show inteiro de baixo da chuva de verão de São Paulo.

Importante lembrar que a última vez do artista sozinho no Brasil ocorreu em 2018, com a estreia de sua carreira solo. Na época, ele se apresentou no antigo Espaço das Américas (atual Espaço Unimed) para um público muito menor. Desta vez, além dos três shows em São Paulo, ele passou pelo Rio de Janeiro e por Curitiba. Com ingressos esgotados, exceto pela última performance no Allianz Parque, a sensação a qual o cantor transmitia era a de dever cumprido e expectativas superadas.

Durante a apresentação, inclusive, Harry também deixou escapar que retornaria ao Brasil no próximo ano. Em seguida, quase como uma correção de um ato falho, falou que “voltaria logo” - mas não confirmou quando ou deu outros detalhes.

A Love On Tour continua em 2023. A próxima apresentação de Harry Styles está marcada para o dia 26 de janeiro, na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois, ele passa pela Oceania, Ásia e Europa até o final de julho do próximo ano.













