Helen Ganzarolli fala sobre golpe que recebeu de ex-namorado

Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora Helen Ganzarolli, 43 anos, postou um vídeo em seu Instagram falando sobre o golpe que levou do ex-namorado, César Henrique.

O ex-casal estava junto desde 2013 e se separou em junho do ano passado.

No vídeo, a morena ressalta que decidiu se pronunciar, pois estava sendo procurada por imprensa e amigos que estavam preocupados, além disso, ela quer respeitar os mais de 20 anos de trabalho. “Mais de 20 anos de televisão e eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo minha vida pessoal”, começou ela.

Ainda no vídeo, ela explica que não existe ex-marido, afinal, eles nunca foram casados. “Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas também sofri um golpe emocional”.

“Quem convive comigo sabe o quanto isso tem me causado dor, mas agora resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque eu amo o que eu faço, amo meu trabalho, amo minha história”, prosseguiu ela.

Helen que já está com advogados cuidando do caso, garantiu que a justiça e a verdade irão aparecer. “Eu tenho certeza que a justiça será feita, o meu advogado já entrou com tudo ai, com todas as medidas judiciais”. “Fui mais uma das vítimas dele, e eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer”.

A apresentadora finalizou agradecendo as mensagens, carinho e preocupação que tem recebido dos fãs.

Helen Ganzarolli fala sobre golpe que recebeu do ex-namorado Foto: Reprodução/Instagram/@helenganzarolli