Heloísa Perissé relembra apuro ao engasgar com comida: ‘Não conseguia respirar’

“Estava comendo um pedaço de frango e pensei: ‘hm... não estou muito a fim desse frango’. No momento que coloquei o frango na boca, no que me dou conta, já estou sem ar. Disse: ‘Não consigo respirar! Não consigo tossir!’ Era uma sensação muito louca”, contou ao Fantástico.

“Aí bati no meu marido. Ele olhou... Eu levantei e comecei a ficar assim [gesticula]”, continuou Heloísa Perissé. A atriz ainda destacou que a presença da fonoaudióloga foi fundamental, pois sabia aplicação correta da manobra Heimlich. “Ela veio por trás de mim, viu meu umbigo, mediu e fez ‘tum, tum, tum’. Aí eu tossi”, concluiu.