Henrique Blecher: quem é o namorado milionário de Isabella Santoni?

Isabella Santoni publicou, pela primeira vez, imagens ao lado do novo namorado, o empresário milionário Henrique Blecher, no último domingo, 12. O casal posou para câmeras profissionais e a atriz ainda escreveu na legenda: “Dizer sim pro amor, sempre”.

É o primeiro relacionamento que Isabella assume após o fim da relação com o surfista Caio Vaz em junho de 2023. Os dois ficaram juntos por seis anos e estavam noivos quando a relação terminou.

Quem é Henrique Blecher?

Henrique Blecher é natural do Rio de Janeiro e já foi casado com a atriz e cantora Emanuelle Araújo. Os dois ficaram juntos por dois anos, entre 2012 e 2014. Antes disso, o empresário já tinha duas filhas: Nina e Vitória.

Ele é formado em Direito, mestre em Filosofia do Direito e é fundador e ex-CEO da Bait, uma incorporadora que foi vendida, segundo o Valor Econômico, por cerca de R$ 180 milhões.

Após a venda, Blecher se tornou CEO da Gafisa, empresa que comprou a Bait. Ele ficou no cargo por menos de um ano para então fundar uma plataforma de inteligência e investimento focada no mercado imobiliário, a Nivi Capital.

Henrique Blecher, novo namorado de Isabella Santoni. Foto: Reprodução/Linkedin/Henrique Blecher

Em 2021, o empresário foi eleito vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), vice-presidente da Associação de Dirigentes Imobiliários do Rio de Janeiro (Ademi-RJ) e escolhido “Carioca do Ano em Empreendedorismo” pela revista Veja Rio.

Além disso, ele faz parte do conselho de empresas do setor financeiro e trabalha como consultor de empresários do setor econômico. Na área educacional, ele já atuou como professor adjunto no Programa de Pós-Graduação de Direito e Economia da Birkbeck, Universidade de Londres e como professor visitante da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.