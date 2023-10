Bilionário que festejou casamento em Noronha não se apresentou para depoimento à polícia de SP

Henrique Dubugras, 27, empresário que já integrou a lista de bilionários da Forbes e chamou atenção por ‘fechar’ parte de Fernando de Noronha (PE) para sua festa de casamento no início do mês, chegou a receber uma notificação judicial quando estava hospedado em uma pousada na ilha. Isso ocorreu porque Henrique e sua mulher, Laura Fiuza, residem nos Estados Unidos.

Henrique Dubugras é um dos fundadores da Brex Foto: Brex/Divulgação

Neste fim de semana, o jornal O Globo publicou a informação de que Dubugras teria sido convocado para depor no 7.º DP da Lapa, em São Paulo, por duas ocasiões no último mês de agosto, quando não compareceu.

O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que enviou a seguinte nota a respeito do caso:

“O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 7º Distrito Policial (Lapa). O homem citado pela reportagem foi chamado para comparecer à unidade policial, no entanto, não se apresentou até o momento, sendo representado por seu advogado, alegando encontrar-se fora do Brasil. Na época dos fatos, ele não trabalhava mais na empresa mencionada. As diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.”

Entenda o caso envolvendo Henrique Dubugras

Dubugras mora na Califórnia, por isso o autor da ação tentava notificá-lo, sem sucesso, ao menos desde 2021, quando a ação passou da Justiça de Santa Catarina para a de São Paulo. Mas graças à notícia do casamento, ele conseguiu que um oficial o localizasse em uma pousada de luxo em Fernando de Noronha, onde ele foi notificado na terça-feira, 3 de outubro

O processo foi movido por Henrique Duarte Coelho, que desde 2018 pede para ser reconhecido como acionista da Pagar.me, empresa de pagamentos online que, como o autor alega, foi criada por ele, Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo Estadão, que teve acesso ao comprovante de citação judicial.

Ele diz que tem direito de 4% das ações da empresa, que foi vendida em 2016. Henrique Duarte Coelho afirma, no processo, que era reconhecido publicamente como fundador e sócio pelos outros dois empresários, mesmo que não houvesse uma formalização por escrito. Ele afirma que nunca recebeu nada pela venda da empresa.

Pedro Franceschi e Henrique Dubugras em foto durante a época em que estavam à frente da empresa Brex Foto: Brex

Quem é Henrique Dubrgras?

O jovem de 27 anos que “fechou” parte de Fernando de Noronha para se casar neste sábado, 7, é um dos fundadores da Brex. A empresa oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. Por causa do negócio, ele e o sócio Pedro Franceschini entraram para a lista de bilionários da Forbes em 2022.

Henrique é de São Paulo e sempre gostou de tecnologia, tal qual o sócio. Reportagem do Estadão 2022 mostra que ele criou o próprio servidor para hospedar e rentabilizar uma versão com recursos adicionais do jogo de computador Ragnarok aos 14 anos (empresa que foi fechada por violações de patente). Já Franceschini foi um dos primeiros brasileiros a desbloquear o iPhone 3, aos 12 anos de idade.

Eles se conheceram ainda adolescentes durante uma discussão no Twitter. Mais tarde, estudaram juntos ciência da computação na Universidade de Stanford por menos de um ano. Curso que abandonaram para fundar a Brex, em 2017.

Antes, em 2013, eles lançaram a startup de pagamentos online Pagar.me, dedicada a pequenas empresas no Brasil. A fintech foi vendida para a Stone, em 2016. Com a fundação da Brex e o aporte de US$ 12,3 bilhões de investidores privados na empresa, Henrique entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 - o jovem saiu da relação em 2023.