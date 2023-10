Herança de Chico Anysio: ‘Não fui uma inventariante eficiente’, admite viúva

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, deu uma entrevista ao Domingo Espetacular que será exibida na Record TV na noite deste domingo, 22. Entre os temas abordados, a herança do humorista, que motivou críticas públicas entre ela e Nizo Neto, filho de Chico, recentemente.

Chico Anysio, como Justo Veríssimo, e seu filho, Nizo Neto, como Castor, no especial 'Chico e Amigos', que foi ao ar em 2011 Foto: Thiago Prado Neris/TV Globo

A viúva de Chico Anysio falou em tom de desabafo para Carolina Ferraz: “Eu fui inventariante durante muitos anos. E em nenhum momento tive a oportunidade de falar, como você está me dando agora. as pessoas falam que eu não fui eficiente, e eu concordo. Não fui eficiente.”

Malga relatou sofrer de depressão e diz que “ter saúde mental” é seu principal plano para o futuro. “Sempre fiquei muito doente e não tive assistência jurídica correta. Realmente, eu não fui eficiente. Concordo com isso. Só que acho que se fosse ter conversado direito, eu abriria mão de ter sido inventariante. Não teria sido tão traumático. Falam que eu peguei dinheiro. Desafio qualquer um a provar que eu peguei um centavo”.

Nizo Neto e a herança de Chico Anysio

A polêmica teve início quando Nizo participou do Plugado Podcast em julho de 2023: “Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada.”

“O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio”, continuou sobre o pai, Chico Anysio. Clique aqui para ler mais.

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio Foto: Instagram/@malgadipaula.veg

Malga Di Paula, viúva, e a herança de Chico Anysio

Malga Di Paula rebateu as declarações em entrevista ao Uol posteriormente: “Não considero que ele esteja falando de mim. Porque se ele realmente estiver, nós teremos um problema sério. Ele terá que provar o que está falando”.

“Se não houvesse nada em conta, existiria razão para estarmos discutindo na Justiça? Estou com a minha consciência tranquila. As acusações de internet não me incomodam, o que interessa mesmo é que a Justiça tem acesso à minha conduta ilibada nesse processo”, questionou.

Ela também saiu em defesa de Chico Anysio, que, segundo ela, “realmente confiava em todo mundo”. “Mas dizer que ele era um péssimo homem de negócios é uma afronta. Chico não era péssimo em nada do que ele fazia. Foi extraordinário em tudo.” Clique aqui para ler mais.

A morte de Chico Anysio

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, após um período internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos e o corpo dele foi cremado.

O humorista teve oito filhos, alguns dos quais trabalharam com ele na televisão: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas.