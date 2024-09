A audiência fez parte do processo de investigação de paternidade post mortem aberto pelo empresário, de 49 anos. O processo tramita em segredo de Justiça na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O suposto filho enfatizou o sigilo do processo. “Não posso falar nada, mas graças a Deus evoluiu muito”, disse sobre o caso. O teste de DNA é uma demanda de Ricardo desde o ano passado, quando, durante audiência judicial em São Paulo para discutir a herança do apresentador, ele alegou, por meio de documento apresentado por um oficial de Justiça, também ser filho do comunicador.