Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado no Rio

Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, está internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao Estadão, a assessoria do hospital disse que o músico de 62 anos “entrou com um quadro de pneumonia bacteriana e iniciou terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenoterapia”. Ele responde bem ao tratamento e segue com cuidados médicos, sem previsão de alta.

Herbert Vianna está internado com quadro leve de pneumonia Foto: Ian Cheibub/REUTERS

Em 2001, o artista sofreu traumatismo craniano em decorrência de um acidente enquanto pilotava um ultraleve, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da mulher, Lucy, que morreu no local. Foram 44 dias de internação. Herbert ficou paraplégico e perdeu parte da memória.