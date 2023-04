Hilary Swank anuncia nascimento de filhos gêmeos e publica foto em rede social; veja

Hilary Swank, de 48 anos, anunciou o nascimento dos filhos gêmeos. Ela publicou uma imagem segurando as crianças no Instagram, no domingo, 9.

Na imagem que foi postada na rede social, ela falou sobre os filhos. “Não foi fácil. Mas menino (e menina!) valeu a pena”, escreveu na legenda da postagem. “Feliz Páscoa. Postando do Paraíso”, legendou a atriz. Ela é casada desde 2018 com o empresário Philip Schneider.

A revelação de que estava grávida ocorreu durante entrevista ao programa Good Morning America, no ano passado. A atriz ganhou duas estatuetas do Oscar como melhor atriz por conta dos filmes Meninos não choram e Menina de ouro.

Durante sua participação no programa, ela disse que queria ser mãe há muito tempo. Ela também revelou que já estava grávida quando gravou cenas da série Alaska Daily.

“Isso é algo que eu queria há muito tempo e minha próxima coisa é ser mãe”, disse Swank. “E não apenas de um, mas de dois. Eu não posso acreditar”, disse a atriz na entrevista.

Ela também contou que gêmeos são algo comum tanto na sua família quanto na do marido. “É uma bênção. É um milagre total. É inacreditável.”

