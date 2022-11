Hits das campanhas de Lula e Bolsonaro alcançam topo das paradas após eleição presidencial

Publicidade

A música Tá Na Hora de Jair Embora, de Tiago Doidão e Juliano Maderada, que brinca com o nome de Jair Bolsonaro (PL), alcançou o topo das paradas na playlist Viral 50 do Spotify Brasil após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos, como presidente da República nesse domingo, 30.

Tiago agradeceu ao carinho do público nos Stories do Instagram. Ele também disse que recebeu diversas mensagens desde então. “Obrigada, gente, por todas as pessoas que estão postando, repostando, me mandando recado. Ainda está uma loucura, não estou conseguindo responder todo mundo, mas vou responder todos.”

Leia também Jack Johnson anuncia shows no Brasil em janeiro de 2023; saiba detalhes

O artista ainda publicou diversos vídeos para mostrar a repercussão da música. O público cantou Tá Na Hora de Jair Embora em locais como a Avenida Paulista, em São Paulo, onde o petista discursou para a população pela primeira vez após ser democraticamente eleito; e em Roma, na Itália.

Top 10 de hits políticos

Outra canção lulista ocupa a segunda posição no top 10 da playlist: Lula Lá no Funk (O Pai Tá On), de Festa do Lula e DJ Fábio ACM. Depois, canções que homenageiam o PT aparecem novamente em nono lugar, com To Com Saudade de Tempo de Lula de Juliano Maderada; e em décimo, com Lula Lá 2022, de Esquerda Festiva.

Entre o terceiro e o nono lugar, aparece a oposição a Lula, liderado pelos eleitores de Bolsonaro, que também ocupou as 10 canções mais tocadas da playlist. Em terceiro lugar, vem a faixa Chora Petista, de La Banda Loka Liberal; com Somos Todas Bolsonaro, Talita Caldas, autora da música, ocupou a sétima posição do chart; Capitão do Povo, de criador homônimo, apareceu em oitavo lugar na lista.

Continua após a publicidade

O petista derrotou Bolsonaro com uma eleição acirrada, cujo resultado saiu na noite de domingo, 30. Com 100% das urnas apuradas, ele teve 50,90% dos votos válidos contra 49,10% de seu adversário e se elegeu pela terceira vez.

Veja a playlist Viral 50 do Spotify Brasil: