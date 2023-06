Homem que jogou celular em Bebe Rexha durante show é preso, diz jornal

O homem que atirou um celular na cabeça da cantora Bebe Rexha durante um show no último domingo, 18, foi preso pela polícia da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde o incidente ocorreu.

De acordo com informações do jornal New York Post, o fã se chama Nicolas Malvagna, tem 27 anos, e foi indiciado por assédio, agressão e tentativa de agressão.

“Eu estava tentando ver se conseguia atingi-la com o celular no final do show, porque seria engraçado”, disse o jovem, segundo uma denúncia criminal que o jornal teve acesso.

Bebe foi atingida no rosto pelo objeto enquanto caminhava em direção à plateia. Ela então se ajoelhou, foi socorrida por sua equipe e retirada às pressas do palco. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Veja:

Segundo a imprensa internacional, a cantora foi levada ao hospital, onde precisou levar pontos. Mais tarde, ela apareceu no Instagram mostrando que ficou com o olho roxo e precisou de um curativo. “Estou bem”, escreveu.

Bebe Rexha mostrou o estado de seu rosto após ser atingida por celular em show. Foto: Reprodução/Instagram/@beberexha

Bebe está em turnê pelos Estados Unidos com a Best F*n Night Of My Life Tour. Nesta terça-feira, 20, ela fez uma nova publicação no Instagram e afirmou que continuará com as apresentações nas próximas semanas.

Já nesta terça, ela se apresenta na cidade da Filadélfia. Na quarta, 21, ela vai para Silver Spring, e na sexta, 23, para Atlanta. Já no sábado, 24, fará show em Orlando.

A cantora tem passagem pelo Brasil marcada ainda neste ano. Bebe se apresenta no festival The Town no dia 3 de setembro, quando Bruno Mars será a principal atração do evento. Seus hits mais conhecidos são I’m Good (Blue), I Got You e Say My Name.