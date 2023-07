Hotel de Messi na costa da Espanha tem diárias de R$ 830 a R$ 4 mil; veja fotos

Além de jogador de futebol, Lionel Messi também é empreendedor. Ele é um dos sócios da empresa Majestic Hotel Group e tem sua própria rede de hotéis, a MIM (Messi & Majestic Hotels).

O grupo possui hotéis em diversos pontos turísticos da Espanha, como Sitges, Mallorca, Andorra, Baqueira e Ibiza. O mais novo investimento do jogador foi inaugurado recentemente na Costa del Sol, na província de Málaga, ao sul do país.

O prédio fica localizado dentro da marina de um espaço residencial chamado de Sotogrande e tem vista para o Mar Mediterrâneo, sendo possível ver o Estreito de Gibraltar e a costa do Marrocos.

“O Hotel MIM Sotogrande Club Marítimo dispõe das mais completas instalações, excelente serviço profissional e personalizado e a requintada decoração da prestigiada designer de interiores Pascua Ortega”, diz o site da instituição.

As diárias variam de acordo com o quarto e com o período para reservas. Uma noite na suíte mais barata em um domingo de setembro, com café da manhã incluso e sem opção de cancelamento, saí por 157 euros, cerca de R$ 830.

Já no quarto mais caro e luxuoso do hotel, em um final de semana de agosto, com café da manhã e possibilidade de cancelamento com até 48 horas de antecedência, chega a 769 euros, pouco mais de R$ 4 mil.

Veja fotos do local:

Maior suíte do hotel de Messi em Costa del Sol tem 2 quartos, 2 banheiros e uma sala de estar em plano aberto. Foto: Carlos Garralaga/MiM Hotels/Divulgação

Quarto 'Cozy', o mais 'em conta', tem capacidade para 2 pessoas. Foto: Carlos Garralaga/MiM Hotels/Divulgação

Vista externa do hotel de Messi em Costa del Sol, na Espanha. Foto: Carlos Garralaga/MiM Hotels/Divulgação

Hotel de Messi tem vista para o Mar Mediterrâneo. Foto: Carlos Garralaga/MiM/D